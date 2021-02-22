Названы турецкие компании, строящие дорогу в город Шуша

БАКУ /Trend/ - В строительстве дороги из Физулинского района в город Шуша участвуют две турецкие компании - "Kolin İnşaat Sanayi Turizm vе Ticaret A.Ş." и "Özgun Yapi Senaye ve Ticaret A.Ş."

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает в понедельник Trend .

Он напомнил, что на освобожденных территориях на балансе Агентства находятся автодороги протяженностью 2661 км и 90 мостов.

(Автор6 Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)