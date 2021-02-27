Президент Ильхам Алиев: Для нас первый этап – это возвращение наших граждан на освобожденные земли

БАКУ/Trend/ - Для нас первый этап – это возвращение наших граждан на освобожденные земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Что касается совместного проживания с армянами в будущем, то еще раз хочу сказать, что это происходит в различных странах, в том числе в Азербайджане. Как мне сообщили недавно, наши журналисты даже нашли сестру бывшего министра обороны Армении, которая живет в Азербайджане. Смотрите, министр обороны Армении в 1990-х годах участвовал в геноциде азербайджанцев. Его родная сестра живет в Азербайджане. Ей что-то говорят? Нет. Вот это и есть воспитание, моральный уровень азербайджанского народа. Мы готовы к этому и впредь.

Я абсолютно уверен, что азербайджанцы должны вернуться и вернутся на земли, которые сегодня находятся под контролем миротворческой миссии. Это указано в Заявлении, подписанном 10 ноября. Да, это займет некоторое время и потребует совместных усилий. Однако это неизбежно. В том числе мы вернемся и в Ходжалы. Другого пути нет. Армянская сторона тоже должна понять, что если попытается создавать искусственные препятствия, то навредит самой себе.

В то же время я хорошо понимаю вопрос, о котором вы сказали. Раны войны еще не зажили. Раны Ходжалы никогда не заживут. Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид – и близкие жертв, и весь азербайджанский народ. Для заживления ран войны нужно время. Мы это понимаем и не хотим никого торопить, не хотим никого заставлять.

Для нас первый этап – это возвращение наших граждан на освобожденные земли. Параллельно с этим – я уже ответил на эти вопросы – стоят вопросы обеспечения долгосрочного мира и сведения на нет рисков войны. Не прошло и четыре месяца после войны, а между официальными лицами – официальными лицами Армении и Азербайджана уже налаживаются контакты, проводятся встречи, иногда в открытой форме, иногда в неофициальном формате. Однако этот процесс идет, и он идет в позитивном направлении. Поэтому, понимая всю деликатность вопроса, еще раз хочу сказать, что для того, чтобы полностью добиться желаемого, мы должны быть мудрыми и вовремя предпринимать все шаги. Так же, как во Второй Карабахской войне предпринятые вовремя шаги дали свой эффект», - сказал Президент Ильхам Алиев.