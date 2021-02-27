Президент Ильхам Алиев: Де-факто заявление от 10 ноября - это по существу и есть мирный договор

БАКУ/Trend/ - Де-факто заявление от 10 ноября - это по существу и есть мирный договор.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Я на самом деле говорил о мире много, и еще раз хочу повторить то, что говорил сегодня. С первого дня войны я говорил о том, что мы готовы остановиться, как только нам дадут сроки вывода со всех оккупированных территорий. И если бы армянская сторона прислушалась к моим словам, то не было бы настолько унизительным и болезненным их поражение и не было бы столько жертв. Более того, армянская сторона в лице премьер-министра также не прислушалась и к словам Президента Путина. Я об этом могу сказать, потому что он об этом уже сказал сам лично, что во время войны неоднократно мы были в контакте. И должен сказать, что у нас, естественно, с премьер-министром Армении прямого контакта не было и нет. Но через Президента Путина мы как бы передавали друг другу разные месседжи. И мне известно, и Президент России об этом говорил, что и к его словам армянский премьер-министр не прислушался и тем самым усугубил ситуацию до такой степени, что вынужден был подписать акт о капитуляции где-то в какой-то темной комнате. Если Вы помните, даже его не было на церемонии подписания. Поэтому тут все будет зависеть от того, какую политику выберут армянское руководство и армянская власть.

Наша политика однозначна и во время войны, и после войны. Я ее четко формулирую и сегодня говорю, что мы нацелены на мир. Нам война не была нужна. Это была вынужденная мера. И эта мера оказалась эффективнее всех многолетних, тридцатилетних бесполезных переговоров. Так что все будет зависеть от правильной оценки современных реальностей армянским руководством, правильных выводов и исключения попыток реваншизма. Мы за всем следим, будем следить еще более пристально. Мы отслеживали ситуацию не только на оккупированных территориях, но и на территории Армении. Мы видели все передвижения, мы видели все выдвижения, в том числе и ракет большой дальности, ну а сегодня тем более. Поэтому я не советую армянскому руководству хитрить, темнить и пытаться нас обмануть. Это просто уже невозможно. Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов. И, конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, то мы не исключаем на каком-то этапе подписания и мирного договора. Потому что де-факто заявление от 10 ноября - это по существу и есть мирный договор. А что еще бывает в мирных договорах? Когда одна сторона побеждает другую, одна сторона подписывает акт о капитуляции. Но де-факто то, что было подписано 10 ноября, - это акт о полной капитуляции Армении. Поэтому, конечно, мы готовы идти этим путем», - сказал глава государства.