Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку центра DOST номер 4 (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 30 марта состоялось открытие расположенного в Бинагадинском районе Баку центра DOST номер 4 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения.
Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в центре.
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