Продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом и сепаратизмом крайне важно - глава МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Продолжение совместных усилий в борьбе против терроризма и сепаратизма крайне важно.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, выступая на 9-й министерской конференции "Сердце Азии- Стамбульский процесс" в Таджикистане, сообщает во вторник Trend.
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Продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом и сепаратизмом крайне важно - глава МИД Азербайджана
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