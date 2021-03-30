Продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом и сепаратизмом крайне важно - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжение совместных усилий в борьбе против терроризма и сепаратизма крайне важно.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, выступая на 9-й министерской конференции "Сердце Азии- Стамбульский процесс" в Таджикистане, сообщает во вторник Trend.