Неверно отождествлять понятие патриотизма только с молодежью - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Патриотизм, любовь к Родине - это благороднейшее чувство. В основе существования любого сильного народа, нации и государства лежит чувство высокого патриотизма. Мы стали свидетелями такого патриотизма нашего народа во время 44-дневной Отечественной войны.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, комментируя новый законопроект "О патриотическом воспитании в Азербайджане".

По ее словам, чем выше чувство патриотизма, тем быстрее развиваются, становятся могущественными и непобедимыми общество и государство. Без любви к Родине невозможно думать о ее светлом будущем.

"В вопросе патриотизма важен системный подход. Было бы неверно отделять патриотизм от других ценностей.

Когда речь идет о патриотизме, неправильно отождествлять его только с молодежью. Каждый гражданин Азербайджана должен быть патриотом. Патриотизм - это чувство, которое должны испытывать люди любого возраста. В этом вопросе нельзя устанавливать возрастные ограничения и ориентироваться только на молодежь", - подчеркнула Гасанова.

Депутат отметила, что во время Отечественной войны наша молодежь продемонстрировала готовность защищать Родину.

По ее словам, и во время апрельских боев, и во время боев на товузском направлении все в очередной раз убедились в высоком патриотизме нашего общества, в особенности молодежи и военнослужащих.

Депутат отметила, что прививать чувство патриотизма следует последовательно.

"В частности, патриотическая пропаганда должна быть основана на национальной идеологии. То есть начинать надо в первую очередь с семьи. Особенно в детских садах, где дети впервые начинают общаться, нужно правильно прививать им чувство патриотизма. Воспитание патриотизма у детей не должно быть формальным", - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)