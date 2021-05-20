Развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана пойдет на благо региона – экс-посол США

БАКУ /Trend/ - Восстановление транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана благоприятно отразится на развитии всего региона.

Об этом сообщил Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, находящийся с визитом в Баку.

Комментируя положение заявления от 10 ноября 2020 года о восстановлении транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, экс-посол отметил, что развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана принесет пользу всему региону.

«Развитие транспортного сообщения на освобожденных землях послужит также на благо Турции, Казахстана, Узбекистана», – добавил он.

Кроме того, Роберт Секута сообщил, что в эти выходные посетит Агдам.

(Редактор: Надир Насиров)