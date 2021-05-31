БАКУ /Trend/ - В июне Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет внеочередные заседания.

Об этом сказала председатель парламента Сахиба Гафарова, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, были озвучены предложения о проведении внеочередных заседаний и подписано соответствующее распоряжение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)