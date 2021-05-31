Парламент Азербайджана проведет внеочередные заседания
БАКУ /Trend/ - В июне Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет внеочередные заседания.
Об этом сказала председатель парламента Сахиба Гафарова, сообщает в понедельник Trend.
По ее словам, были озвучены предложения о проведении внеочередных заседаний и подписано соответствующее распоряжение.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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