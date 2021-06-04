Азербайджан направил межгосударственную жалобу в ЕСПЧ (версия 4)

(первая версия в 11:51)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает в пятницу Trend.

Жалоба направлена в связи с отказом Армении предоставить соответствующие карты минных полей, которые угрожают жизням людей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Это вторая межгосударственная жалоба против Армении, которая будет способствовать усилению давления на эту страну для выполнения ею обязательств, вытекающих из международного права.

Со дня подписания трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, положившей конец военным операциям между Арменией и Азербайджаном, Азербайджан неоднократно требовал от Армении предоставить карты заминированных территорий. В феврале 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обратился к генсеку ООН с просьбой поддержать призыв к Армении предоставить информацию о заминированных территориях.

В связи с этим вопросом постпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров сказал: «Отказ Армении предоставить карты заминированных территорий не имеет под собой никаких стратегических, правовых или моральных оснований, и ее единственная цель - это посягательство на жизни азербайджанского населения. Действия Армении также ставят под угрозу и жизни армян, которые проживают на освобожденных территориях. Мы в очередной раз требуем от Армении предоставить карты заминированных территорий и другую соответствующую информацию, а также соблюдать обязательства в рамках международного права. Призываем ЕСПЧ вмешаться, так как Армения не предпринимает никаких шагов».

Отказ Армении предоставить карты заминированных территорий и другую необходимую информацию, которые могут помочь Азербайджану спасти жизни людей, является серьезным нарушением прав азербайджанского населения в соответствии со статьями 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека, Протокола №1 к ней и статей 2(1) и 3(2) Протокола №4.

Со дня подписания трехсторонней декларации установленные Арменией мины привели к гибели и ранению более 120 человек. Несмотря на то, что за 200 дней после подписания декларации на площади около 100 миллионов квадратных метров на освобожденных территориях было обезврежено более 35 тысяч мин, число их жертв продолжает расти. Отказ Армении предоставить карты заминированных территорий препятствует усилиям по возвращению в свои дома через почти 30 лет вынужденных переселенцев, которые покинули родные места в результате оккупации Арменией азербайджанских земель.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)