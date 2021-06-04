Организован очередной медиатур в Агдам (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Для ознакомления с состоянием образцов азербайджанского культурного наследия организован медиатур в Агдам, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

В рамках поездки группа представителей СМИ посетила Джума-мечеть в Агдаме, ознакомилась с последствиями армянского вандализма - разрушенными зданиями Музея хлеба и Драматического театра, побывала в комплексе «Имарет», в котором находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Отметим, что медиатур в Агдам организован Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)