Под председательством Азербайджана проходит конференция министров труда стран-участниц Движения неприсоединения (ФОТО) (версия 2)

Политика 4 июня 2021 19:19 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:42)

БАКУ /Trend/ - В рамках 109-го заседания Международной организации труда (МОТ) под председательством Азербайджана началась видеоконференция министров труда стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, министр Сахиль Бабаев в своем выступлении поблагодарил коллег за участие в этом важном мероприятии, посвященном продвижению устойчивого развития на основе принципов ООН и концепции достойного труда МОТ.

Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность Бандунгским принципам в этой важной миссии. Вооруженные конфликты, сопровождающиеся финансовым кризисом, ухудшением состояния окружающей среды, терроризмом, международной организованной преступностью и экстремизмом, продолжают оказывать негативное воздействие на миллионы человек во всем миру, сказал Сахиль Бабаев.

Он отметил разрушительное влияние на жизнь, занятость, благосостояние, а также на рынок труда пандемии коронавируса (COVID-19), которая привела к заражению более 170 миллионов и гибели более 3,5 миллиона человек по всему миру: «Азербайджан продолжает прилагать усилия по мобилизации глобальных шагов против пандемии». В данном контексте министр подчеркнул успешное проведение Азербайджаном в мае 2020 года саммита Контактной группы Движения неприсоединения. Он также отметил, что по инициативе Азербайджана, как председателя Движения неприсоединения, в рамках 46-й сессии Совета по правам человека была принята резолюция «Обеспечение равного, недорогого, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19».

Министр рассказал о важной роли Движения неприсоединения в укреплении международного мира и безопасности, расширении сотрудничества. Были отмечены шаги, предпринятые правительством Азербайджана для борьбы с пандемией. Сахиль Бабаев также рассказал о работе по снижению воздействия пандемии на экономику и обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, принятии комплексного социально-экономического пакета стоимостью 3,5 миллиарда манатов, охватывающего почти половину населения. По его словам, на данный момент граждане в стране получили более 2,4 миллиона вакцин в рамках кампании вакцинации, начатой ​​в январе этого года.

Министр Бабаев довел до сведения участников мероприятия важные меры, принятые в Азербайджане на фоне экономических процессов для дальнейшего улучшения инвестиционной и деловой среды, расширения предпринимательства, усиления поддержки местного бизнеса, проведенные социальные реформы. Министр проинформировал о центрах DOST, созданных для прозрачного и эффективного предоставления социальных услуг с единой платформы: «Переход на автоматический механизм пенсионного обеспечения в нашей стране – это достижение, которое способствует повышению качества и модернизации социальных услуг. Особое внимание было уделено предотвращению неформальной занятости, развитию навыков в соответствии с требованиями рынка труда, обеспечению занятости и гендерного равенства, а также развитию самозанятости».

«В ответ на военную провокацию Армении 27 сентября 2020 года азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию и, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне, освободила оккупированные территории Азербайджана. На освобожденных территориях начаты работы по реконструкции и восстановлению с обеспечением всех необходимых человеческих и финансовых ресурсов», – добавил Сахиль Бабаев.

Далее на конференции было заслушано выступление гендиректора МОТ Гая Райдера. С участием руководителей соответствующих органов Движения неприсоединения прошли обсуждения.

По окончании конференции будет принята Декларация министров труда стран-участниц Движения неприсоединения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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