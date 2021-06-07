Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала утверждения о том, что мина в Кельбаджаре была установлена после Отечественной войны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала утверждения о том, что мина в Кельбаджаре была установлена после окончания Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Республиканской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате подрыва на мине трех и ранении четырех человек на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района в автомобиле, в котором находились сотрудники СМИ и госструктур.

В некоторых СМИ и социальных медиа распространяется необоснованная и неуточненная информация в связи с этим инцидентом. Поэтому Генеральная прокуратура сообщает, что предварительное следствие установило, что ВС Азербайджана полностью обеспечивают контроль над территорией, где произошел инцидент, поэтому исключается возможность проникновения на нее армянских диверсионных групп и установки мины в период после освобождения от оккупации. Во время осмотра места происшествия с участием специалистов были обнаружены воронка (240 x 230 см) глубиной 97 сантиметров и пришедший в полную непригодность автомобиль на шасси KАМАЗ.