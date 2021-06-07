Потрясена трагической гибелью двух азербайджанских журналистов – Гендиректор ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Потрясена трагической гибелью двух азербайджанских журналистов Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В своем заявлении Азуле резко осудила гибель азербайджанских журналистов, отметив, что «журналисты должны иметь возможность заниматься своей профессиональной деятельностью без риска для своей личной безопасности».

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по селу Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)