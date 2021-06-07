Решительно осуждаю нападения Армении – руководитель Albayrak Media Group

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю нападения, совершенные Арменией в ответ на усилия Турции и Азербайджана по обеспечению стабильности в регионе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель Albayrak Media Group Омар Караджа в связи с гибелью в Кельбаджарском районе трех гражданских лиц, включая корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора телекомпании AzTV Сираджа Абышова, в результате подрыва на заложенной армянами противотанковой мине.

«C глубокой скорбью воспринял новость о том, что в освобожденном от оккупации дружественной и братской азербайджанской армией Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине, заложенной армянскими войсками, погибли три гражданских лица, включая корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора телекомпании AzTV Сираджа Абышова.

Решительно осуждаю нападения, совершенные Арменией в ответ на усилия Турции и Азербайджана по обеспечению стабильности в регионе. Как Albayrak Media Group, хочу сообщить, что мы рядом с азербайджанскими СМИ. Да упокоит Аллах души наших погибших коллег и мирных граждан Азербайджана. Выражаю соболезнования Вам и всем близким погибших», – сказал Омар Караджа.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)