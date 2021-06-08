Посол Азербайджана во Франции поделился публикацией фотографа Резы Дегати о гибели журналистов в Кельбаджаре (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев поделился в своем Twitter публикацией всемирно известного фотографа Резы Дегати о Кельбаджаре, сообщает Trend со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата.

"Комментарий Резы о военном преступлении, совершенном Арменией и унесшем жизни троих азербайджанских мирных жителей", - написал посол.

Реза Дегати разместил в Twitter видеоролик, в котором подробно рассказал о гибели азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

"Два азербайджанских журналиста погибли здесь, когда автомобиль, в котором они находились, наехал на одну из миллиона мин, установленных армянскими войсками в Карабахе. После своего поражения в войне армяне, покидая эти территории, установили на них еще тысячи мин, в том числе мин-ловушек. Вопреки всем международным договорам и Женевской конвенции, правительство Армении отказывается передавать карты минных полей, что приводит к сотням новых смертей и увечий среди гражданского населения и задерживает восстановление территорий и возвращение беженцев", - говорится в публикации фотографа.

В ней также отмечается, что недавно были арестованы несколько армянских солдат, которые пытались незаконно пересечь границу с Азербайджаном и установить мины в районах с гражданским населением.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva