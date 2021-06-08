Названа сумма, предложенная ливанскому наемнику за участие в боевых действиях против Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 12:45)

БАКУ /Trend/ - Для участия в боевых действиях против Азербайджана гражданину Ливана Эулджекджияну Викену Абрахаму предложили 2000-2500 долларов США.

Об этом сообщила в своих показаниях следствию сожительница В.Эулджекджияна Марал Назарян, видео которых было представлено на сегодняшнем судебном заседании над ливанским боевиком в Баку, сообщает во вторник Trend.

Она также сообщила, что обвиняемый за деньги воевал против азербайджанцев в Карабахе.

«Мы приехали с Эулджекджияном из Бейрута в Армению. Позже нас поселили в отеле в Шуше. В те дни он говорил по телефону с гражданином Ливана по имени Овак, который предложил ему за участие в боевых действиях 2000-2500 долларов США и зарплату. Викен согласился. Я сказала ему, что он не является гражданином Армении и это создаст нам проблемы в будущем, потому что мы хотели вернуться в Ливан, но не смогли этого сделать из-за пандемии. До войны мы хотели выехать в Ливан, но Викена не пропустили через границу в связи с тем, что его документы были неправильно оформлены. Я уехала в Ливан и через некоторое время была вынуждена вернуться в Армению. После начала боевых действий Викен ушел воевать, потом вернулся через три - четыре дня, сказал, что азербайджанцы очень сильны, все наемники убиты, а ему удалось сбежать. Потом мы приехали в Лачин. 10 ноября мы услышали, что война закончилась. Когда мы пришли забирать свои вещи из отеля в Шуше, нас задержали азербайджанские военные. Это произошло после того, как они увидели фотографии в телефоне Викена», - сказала Назарян.