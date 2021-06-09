Людвик Мкртычян избивал и пытал меня - находившийся в армянском плену Гариб Велиев

БАКУ /Trend/ - Однажды Людвик Мкртычян избил и пытал меня до вечера.

Об этом на суде над армянскими боевиками Людвиком Мкртычяном и Алешей Хосровяном, которые пытали азербайджанских пленных, сказал потерпевший Гариб Велиев, сообщает в среду Trend.