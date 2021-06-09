Освобождение азербайджанских земель открывает уникальные возможности для развития полностью интегрированного региона - посол

БАКУ /Trend/ - Освобождение азербайджанских территорий от оккупации открывает уникальные возможности для развития полностью интегрированного региона.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, выступая на V Транскаспийском форуме, который проводится ежегодно.

«Самым фундаментальным изменением, которое произошло в 2020 году, стало освобождение азербайджанских территорий. Это открывает уникальные возможности для развития полностью интегрированного региона, вовлечения Армении и других стран в коммуникационные и транспортные проекты и для выхода из тупика, который существовал на протяжении почти 30 лет. Эту возможность нельзя упускать. Призываю своих американских коллег рассматривать это как возможность и сосредоточиться на будущем, которое является многообещающим не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона», - сказал он.

Посол выразил надежду на то, что американские коллеги увидят в этом возможность для интеграции всего региона, продвижения вперед, открытия коммуникаций и, наконец, для его превращения в регион полной интеграции, мира и процветания.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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