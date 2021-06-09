Спикер Милли Меджлиса встретилась с главой Палаты народов ПА Боснии и Герцеговины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова девятого июня встретилась с прибывшим в Азербайджан с официальным визитом председателем Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.

Как сообщили в среду Trend в отделе по связям с общественностью и прессы

Милли Меджлиса, сначала гостя ознакомили с условиями, созданными в административном здании парламента Азербайджана.

Затем прошла встреча с участием обеих сторон, на которой было выражено удовлетворение уровнем связей между двумя странами и подчёркнута необходимость расширения сотрудничества в ряде областей.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова рассказала о развитии связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, о том, что отношения опираются на принципы дружбы и взаимоуважения, и что визит Бакира Изетбеговича послужит продвижению отношений между двумя странами.

Существующая между странами договорно-правовая база создаёт хорошие возможности для расширения сотрудничества, в частности, реализованные в гуманитарной области проекты генерируют стимулы для развития дружеских связей двух народов, продолжила Сахиба Гафарова, особо подчеркнув деятельность Фонда Гейдара Алиева в этой сфере.

Председатель Милли Меджлиса упомянула документ касательно агрессии Армении против Азербайджана и о признании Ходжалинского геноцида, принятый Палатой народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины несколько лет назад, выразивший признание и уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. По ее словам, принятие этого справедливого документа получило высокую оценку в нашей стране.

Информируя гостя о победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, спикер отметила, что руководство Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и отвага нашей победоносной армии положила конец 30-летней армянской оккупации. Кроме того, Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся этого конфликта, восстановив свою территориальную целостность. Сегодня конфликт между Арменией и Азербайджаном уже является историей, а Азербайджан начал работы по восстановлению и отстройке своих освобождённых территорий, подчеркнула Сахиба Гафарова.

«За 30 лет оккупации Армения уничтожила наши города и сёла, истребила памятники истории и культуры, разграбила национальные богатства, осквернила наши религиозные памятники и мечети. Инфраструктура тех районов полностью разрушена. Армения и поныне не оставляет провокационные намерения. Множество наших военнослужащих и гражданских лиц подорвалось на установленных армянской стороной в освобождённых районах минах уже после окончания войны. Армения отказывается передать Азербайджану карты минных полей вопреки неоднократным призывам Азербайджана. Таким образом, Армения нарушает международные гуманитарные законы и продолжает совершать военные преступления. Трое занятых исполнением своих служебных обязанностей азербайджанцев погибли, подорвавшись на мине четвертого июня, двое из них были журналистами.

Армения прибегает к провокациям и в вопросе делимитации границ. Грубо нарушаются положения трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года: Армения продолжает засылать на наши освобождённые земли группы террористов и делает попытки представить террористов, задержанных на азербайджанской стороне после даты подписания этого заявления, "военнопленными"», – сказала Сахиба Гафарова.

Она также коснулась отношений между законодательными собраниями двух стран. Было отмечено значение взаимных визитов парламентских делегаций и дальнейшего развития межпарламентских отношений. Спикер, кроме того, подчеркнула важность сотрудничества под эгидой международных парламентских структур.

Сахиба Гафарова проинформировала гостя и о реализованных по инициативе Азербайджана энергетических проектах, их большом значении в обеспечении энергетической безопасности Европы, политике мультикультурализма нашей страны и других вопросах.

Председатель Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович выразил признательность за тёплый приём и щедрую гостеприимность. Он сказал, что доволен своим визитом. По его словам, политические отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, а Босния и Герцеговина заинтересована в ещё большем углублении связей с Азербайджаном. Политические связи высокого уровня оказывают также положительное влияние на экономическую, культурную и гуманитарную сферы, отметил Бакир Изетбегович.

Он вспомнил свой приезд в Баку в 2012 году и отметил динамическое развитие нашей страны за прошедшие годы. Гость выразил удовлетворение тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, при этом он добавил, что наша страна таким образом восстановила и справедливость. Бакир Изетбегович упомянул свою вчерашнюю поездку в Агдам в рамках визита, где он своими глазами увидел причинённые Арменией разрушения. Гость выразил надежду на то, что в свой следующий приезд в нашу страну увидит Агдам полностью отстроенным.

Бакир Изетбегович проинформировал Председателя Милли Меджлиса и о работах, которые ведутся в его стране.

Во время беседы также были проведены обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Надир Насиров)