B барселонском метро сооружены информационные билборды, связанные с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Общество азербайджанцев в Барселоне организовало при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой размещение на различных платформах метрополитена в испанском городе Барселона билбордов информационного характера, посвященных 28 Мая – Дню Республики, передает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Билборды привлекают внимание к тому, что 28 мая отмечается в Азербайджане как День Республики, что наша страна создала первую на Востоке демократическую республику. Информация размещена на фоне изображения освобожденных от оккупации земель, города Баку и нашего трехцветного государственного флага.

Отметим, что билборды, установленные по графику, заранее намеченному Барселонским метрополитеном, в течение месяца будут демонстрироваться в метро, которым ежедневно пользуются десятки тысяч людей.