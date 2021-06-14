Если бы бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном во второй Карабахской войне, у него вряд ли были бы шансы - мнение

БАКУ /Trend/ - Немецкая армия плохо защищена от потенциального нападения боевых дронов, которые с каждым днем становятся все более оснащенными.

Об этом, как передает в понедельник Trend, заявил подполковник Майкл Карл, эксперт по современным войнам и новым технологиям из Немецкого института обороны и стратегических исследований (GIDS).

«Короче говоря, если бы бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном во второй Карабахской войне, у него вряд ли были бы шансы», - сказал Майкл Карл.

«С используемыми системами вооружения, такими как боевые беспилотные летательные аппараты и БПЛА-камикадзе, мы не смогли бы адекватно защитить себя. Одно лишь отсутствие у армии систем противовоздушной обороны стало бы нашей гибелью», - сказал он.

По словам эксперта, чтобы выжить в современном конфликте, бундесверу нужны технологии, которые есть у Германии, но которые она не использует в своих вооруженных силах, к примеру, средства глушения.

По его словам, БПЛА-камикадзе, которые вооружены взрывчаткой и используются для отслеживания и атаки на цели, представляют собой новое, более опасное развитие технологии беспилотных летательных аппаратов.

Он также предупредил о том, что технология преобразования коммерческого беспилотника в боевой является широкодоступной, в том числе и террористам.

«Речь идет не только о защите от дронов наших военнослужащих, но и гражданского населения», - добавил Майкл Карл.

(Редактор: Константин Шапиро)