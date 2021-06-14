Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы» (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и "Дороге Победы".

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о ходе строительных работ на автомобильных дорогах.

Было отмечено, что протяженность 4- и 6-полосной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша составит 81 километр, а протяженность "Дороги Победы" - 101 километр. На протяжении обеих дорог будут построены тоннели, мосты, создана вся необходимая инфраструктура.