Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы» (версия 2)
БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и "Дороге Победы".
Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о ходе строительных работ на автомобильных дорогах.
Было отмечено, что протяженность 4- и 6-полосной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша составит 81 километр, а протяженность "Дороги Победы" - 101 километр. На протяжении обеих дорог будут построены тоннели, мосты, создана вся необходимая инфраструктура.
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