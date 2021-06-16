Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, братство вечны

БАКУ/Trend/ - Турецко-азербайджанское единство, братство вечны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

«Сегодня начинается новая эра. Увидевшись сегодня с моим дорогим братом в городе Физули, встретив его там, я показал картину разрушений в Физули, этого города нет. Вы тоже проехали оттуда и видели, что нет ни одного уцелевшего здания. Презренный враг сравнял с землей все здания. В таком же состоянии находится Агдам. Наши исторические памятники разрушены, снесены и разграблены. Посмотрите, в каком виде город Шуша. Это – исторический город, в период 28-летней оккупации здесь не было построено ни одного здания. Я показал моему дорогому брату вот это здание, здание исполнительной власти Шуши, построенное при моем покойном отце. Здания в Шуше были построены как при нем, так и во времена Панахали хана, Ибрагимхалил хана. Презренный враг камня на камне не оставил. Вы видите разрушенные места Шуши, это мы еще благоустроили. Когда я впервые побывал здесь в начале года, город находился в полностью разрушенном состоянии.

Шуша – исторический азербайджанский город, так как в 1752 году Панахали хан основал этот город, после чего в Шуше во все времена проживали 98 процентов азербайджанцев, несмотря на 30-летнее пребывание под оккупацией, Шуша не сломилась, смогла сохранить достоинство и ждала нас. И мы пришли и освободили Шушу.

Сегодня Президент братской страны – наш гость в историческом городе, наши чувства невозможно передать на словах. Уверен, что приезжающие сюда люди переживают те же чувства, и мы признательны Всевышнему за эти очень трогательные дни.

Мой дорогой брат, мы с нетерпением ждали Вас в Шуше, я пригласил Вас. Мы – президенты двух государств, вместе принимая в декабре минувшего года военный парад, договорились провести очередную встречу здесь, так оно и случилось. Еще раз добро пожаловать, добро пожаловать на Вашу Родину, добро пожаловать в нашу Шушу!

Турецко-азербайджанское единство, братство вечны!»- сказал Президент Ильхам Алиев.