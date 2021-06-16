Комментировать визиты глав соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении – официальный Баку

БАКУ /Trend/ - Комментировать визиты глав соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении, сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Ранее армянский МИД заявил, что "визит президентов Азербайджана и Турции в Шушу является провокацией против мира и безопасности в регионе, и использовал выражение "турецко-азербайджанская агрессия", сообщает в среду Trend.

"Что касается их заявления, то с учетом того, что в настоящее время в МИД Армении нет руководства, хотели бы довести до сведения тех, кто остался в этой структуре, и тех, кто подготовил это заявление, что страна не может оккупировать свои территории, а может только освободить их от оккупации. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил территориальную целостность. Рекомендуем МИД Армении внимательно ознакомиться с совместными заявлениями, подписанными лидерами трех стран, в том числе и их страной, предпринять шаги, направленные на выполнение этих заявлений. Армения в своих шагах должна опираться на реальную ситуацию, а не на иллюзии. Подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше совместная декларация направлена на поощрение мира и безопасности и новых возможностей сотрудничества", - отметила Абдуллаева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)