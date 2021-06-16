Шушинская декларация войдет в историю как образцовый документ – Генсек Тюркского союза

БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация войдет в историю как образцовый документ.

Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

«Как генеральный секретарь Тюркского совета, я приветствую подписание 15 июня 2021 года Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой в городе Шуше, одной из древних колыбелей тюркской культуры», – сказал он.

Амреев отметил, что в Шушинской декларации содержится большое количество сильных статей, посвященных укреплению существующей солидарности во всем тюркском мире.

«Я считаю весьма впечатляющим и приятным то, что двусторонний документ между двумя тюркскими странами привлекает искреннее внимание к остальному тюркскому миру. С этой точки зрения Шушинская декларация войдет в историю как образцовый документ, демонстрирующий, как всеобъемлющее сотрудничество между тюркскими странами должно развиваться и выходить на более высокие уровни с отчетливым тюркским сознанием », – говорится в сообщении.

«Декларация проводит параллели с существующими сферами сотрудничества в рамках Тюркского совета – от экономики и транспорта до диаспоры и культурных вопросов. Декларация будет служить интересам не только двух стран и их народов, но и всего тюркского мира. Большинство вопросов, упомянутых в Декларации, рассматривались странами-членами и государствами-наблюдателями Тюркского совета в рамках многосторонней платформы организации. Таким образом, Декларация стала еще одним свидетельством актуальности многостороннего сотрудничества в рамках Совета», – добавил он.

«И последнее, но не менее важное: Шушинская декларация является решительным призывом к региональному миру, стабильности и процветанию. Она предлагает странам региона создать новую зону мира и стабильности на Южном Кавказе с конкретными проектами на благо всех сторон. Убежден, что решимость Азербайджана и Турции развивать политические и правовые механизмы союзнических отношений будет способствовать дальнейшему укреплению процесса всестороннего сотрудничества между странами-членами и государствами-наблюдателями Тюркского совета, а также в регионе », – подчеркнул Амреев.