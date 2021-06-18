Азербайджан и Россия провели двусторонние консультации по Каспию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В МИД Азербайджана 17 июня 2021 года состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря, передает в пятницу Trend.

Азербайджанскую сторону на консультациях представил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, а российскую - посол по особым поручениям министерства иностранных дел, специальный представитель Президента России по делимитации и демаркации государственной границы РФ с государствами-членами СНГ Михаил Петраков.

На встрече были обсуждены вопросы в связи с имплементацией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, мероприятия, связанные с подготовкой к очередному Каспийскому саммиту на уровне глав государств, а также проекты соглашений между прикаспийскими государствами по вопросам сотрудничества в этой сфере, которые в настоящее время находятся на стадии согласования.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам повестки дня и проведения очередного заседания рабочей группы высокого уровня по Каспию.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)