То, что МИД Армении говорит о международном праве, является верхом лицемерия – официальный Баку

БАКУ /Trend/ - Когда о международном праве говорит МИД Армении - страны, которая десятилетиями грубо нарушала основополагающие нормы международного права, в том числе суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ, и игнорировала права около одного миллиона азербайджанцев, это является верхом лицемерия.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в связи с заявлением армянского внешнеполитического ведомства о Шушинской декларации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское Министерство иностранных дел.