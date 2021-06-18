То, что МИД Армении говорит о международном праве, является верхом лицемерия – официальный Баку
БАКУ /Trend/ - Когда о международном праве говорит МИД Армении - страны, которая десятилетиями грубо нарушала основополагающие нормы международного права, в том числе суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ, и игнорировала права около одного миллиона азербайджанцев, это является верхом лицемерия.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в связи с заявлением армянского внешнеполитического ведомства о Шушинской декларации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское Министерство иностранных дел.
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