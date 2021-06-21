У Азербайджана и Германии большие перспективы сотрудничества в сфере образования - посол

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Германии большие перспективы сотрудничества в сфере образования.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на девятом ежегодном международном фестивале в Университете АDА.

По его словам, многие студенты из Азербайджана выбирают учебные заведения Германии для получения образования.

"Очень много азербайджанцев учит немецкий, и этот язык активно преподаётся. Ранее более 59 немцев также воспользовались возможностью получить образование Азербайджане", - сказал посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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