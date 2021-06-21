У Азербайджана и Германии большие перспективы сотрудничества в сфере образования - посол
БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Германии большие перспективы сотрудничества в сфере образования.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на девятом ежегодном международном фестивале в Университете АDА.
По его словам, многие студенты из Азербайджана выбирают учебные заведения Германии для получения образования.
"Очень много азербайджанцев учит немецкий, и этот язык активно преподаётся. Ранее более 59 немцев также воспользовались возможностью получить образование Азербайджане", - сказал посол.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @JeilaAliyeva
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: каждый пятый пропускал рабочий видеозвонок под предлогом установки обновлений
Узбекистан, Австрия обсудили применение инновационных технологий в сфере производства сельскохозяйственных продуктов
Новый тренд в прессе - Azernews будет издаваться в трех различных дизайнах, и эта печатная версия будет доступна читателям в США, Великобритании, Китае и других странах
ЦИК: партия Пашиняна не добрала 0,08% голосов на выборах, чтобы единолично сформировать правительство (Обновлено)
Ереван должен отказаться от враждебного настроя и начать налаживать с соседями хорошие отношения - МИД Турции
Очередная группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась на курсы коммандос в Турции (ФОТО/ВИДЕО)