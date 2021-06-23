В повестку дня внеочередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана включено 12 вопросов
БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое будет проведено 25 июня, сообщает в среду Trend.
На повестке заседания 12 вопросов:
1. Законопроект «О рациональном использовании и энергетической эффективности энергетических ресурсов» (второе чтение);
2. Законопроект «О трудовых пенсиях» (второе чтение);
3. Законопроект «О правах лиц с инвалидностью» (второе чтение);
4. Законопроект «О трудовых пенсиях» (второе чтение);
5. Законопроект «О государственной службе» (второе чтение);
6. Законопроект о поправках в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, в законы «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О Судебно-правовом совете» и «Об административном исполнении» (первое чтение);
7. Законопроект «О медиации» (первое чтение);
8. Законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «О дипломатической службе», «О прохождении службы в органах юстиции», «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям», в «Положение о прохождении службы в таможенных органах», утвержденное законом № 768-IQ от 7 декабря 1999 года, «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом № 141-IIQ от 12 июня 2001 года, «Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана», утвержденное законом № 168-IIQ от 29 июня 2001 года и «Положение о прохождении службы в миграционных органах», утвержденное законом № 930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (первое чтение);
9. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (первое чтение);
10. Законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (первое чтение);
11. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (первое чтение);
12. Законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (первое чтение).
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)