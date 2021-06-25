Началось внеочередное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На повестке заседания 12 вопросов:

1. Законопроект «О рациональном использовании и энергетической эффективности энергетических ресурсов» (второе чтение);

2. Законопроект «О трудовых пенсиях» (второе чтение);

3. Законопроект «О правах лиц с инвалидностью» (второе чтение);

4. Законопроект «О трудовых пенсиях» (второе чтение);

5. Законопроект «О государственной службе» (второе чтение);

6. Законопроект о поправках в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, в законы «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О Судебно-правовом совете» и «Об административном исполнении» (первое чтение);

7. Законопроект «О медиации» (первое чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «О дипломатической службе», «О прохождении службы в органах юстиции», «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям», в «Положение о прохождении службы в таможенных органах», утвержденное законом № 768-IQ от 7 декабря 1999 года, «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом № 141-IIQ от 12 июня 2001 года, «Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана», утвержденное законом № 168-IIQ от 29 июня 2001 года и «Положение о прохождении службы в миграционных органах», утвержденное законом № 930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной пошлине» (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс (первое чтение).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)