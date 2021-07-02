Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Второго июля началось внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В повестку заседания входят следующие вопросы:

1. Законопроект о поправке в закон «О трудовых пенсиях» (третье чтение)

2. Законопроект о поправке в закон «О правах лиц с инвалидностью» (третье чтение)

3. Законопроект о поправке в закон «О трудовых пенсиях» (третье чтение)

4. Законопроект о поправке в закон «О государственной службе» (третье чтение)

5. Законопроект о поправках в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, в законы «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О Судебно-правовом совете» и «Об административном исполнении» (второе чтение)

6. Законопроект о поправке в закон «О медиации» (второе чтение)

7. Законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «О дипломатической службе», «О прохождении службы в органах юстиции», «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям», в «Положение о прохождении службы в таможенных органах», утвержденное законом за №768-IQ от 7 декабря 1999 года, «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом за №141-IIQ от 12 июня 2001 года, «Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана», утвержденное законом за №168-IIQ от 29 июня 2001 года и в «Положение о прохождении службы в миграционных органах», утвержденное законом за №930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (второе чтение)

8. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение)

9. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (второе чтение)

10. Законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (второе чтение).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)