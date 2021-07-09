Завершилась внеочередная сессия парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, ее последнее заседание прошло девятого июля под председательством первого вице-спикера Али Гусейнли. На заседании были обсуждены 13 вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)