Главным вопросом сегодня является создание профессиональной, качественной журналистики – Эльчин Шихлы

БАКУ /Trend/ - Главным вопросом сегодня является создание профессиональной, качественной журналистики.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал глава Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы на презентации совместного проекта агентств Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.

«Отрадно, что этот проект реализуется в то время, когда широкое распространение получила непрофессиональная журналистика. Думаю, что новосозданная платформа как образец профессиональной и качественной журналистики укрепит и расширит глубокие отношения, существующие между двумя странами [Азербайджан и Россия] и в то же время покажет, что такое профессионализм и качественная журналистика», - сказал Шихлы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)