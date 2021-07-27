Направлена жалоба фирмам, выдавшим сертификат загрязняющей реку Охчучай компании

БАКУ /Trend/ - Немецко-азербайджанский культурный центр и Азербайджанский дом в Кельне направили жалобу фирмам, выдавшим сертификат компании Cronimet, ответственной за массовое загрязнение реки Охчучай, протекающей через освобожденный Зангиланский район Азербайджана и впадающей в Араз.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в жалобе отмечается, что горнодобывающая компания Cronimet использует в своей деятельности ферротитан. Это вещество также было обнаружено в промышленных отходах, сбрасываемых в Охчучай.

Для использования ферротитана каждая компания должна получить соответствующий сертификат. Из семи - восьми сертификатов Cronimet три имеют немецкое происхождение. Загрязнение реки, окружающей среды, флоры и фауны, угроза здоровью людей свидетельствуют о том, что Cronimet не выполняет взятые на себя обязательства перед компаниями, которые выдают сертификаты по охране окружающей среды и соблюдению норм экологической безопасности.

Наши соотечественники потребовали у выдавших Cronimet сертификаты компаний принять соответствующие меры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)