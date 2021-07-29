Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

Политика 29 июля 2021 19:34 (UTC+04:00)
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На египетских информационных порталах "Аль-Гарар Аль-Араби" и "Аль-Масий Ахбар Аль-Йом" опубликованы статьи журналистов Беджата Аль-Векиля и Аймана Амера, побывавших в Агдаме. В статьях рассказывается о восстановительных работах, которые ведутся на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, а также об оскверненных и разрушенных армянами мечетях.

Как передает в четверг Trend, в статье Беджат Аль-Векиля предоставлена информация о том, что существовавший в Агдаме "Музей хлеба", аналог которого есть только в Великобритании, и Джума-мечеть, построенная в 1868 году, были разрушены армянскими оккупантами. Автор отметил заявление Президента Азербайджана в ходе поездки в этот город о том, что все исторические и религиозные памятники, мечети будут восстановлены в их прежнем виде. В этом регионе построят «умные села», а также будет введена в эксплуатацию новая 44-километровая дорога Барда-Агдам.

В еще одной статье, вышедшей на египетском информресурсе, цитируются слова, озвученные Президентом Азербайджана на пресс-конференции с главой Евросовета о завершении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Автор подчеркивает, что Президент Ильхам Алиев призвал к установлению мира в регионе. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз готов сыграть позитивную роль в обеспечении прочного мира на Южном Кавказе.

Помимо этого, в статье представлена ​​подробная информация о мечети Юхары Говхарага и других исторических и религиозных памятниках, разрушенных армянами. До внимания арабоязычных читателей доводится, что город Шуша - жемчужина Карабаха, вскоре превратится в один из важнейших центров культуры Азербайджана и исламского мира.

(Перевод: Турал Гараджаев)

Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
SOCAR примет участие в строительстве крупнейшего в Швейцарии завода по производству зеленого водорода
SOCAR примет участие в строительстве крупнейшего в Швейцарии завода по производству зеленого водорода
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство
Австрия организует торговую миссию в Азербайджан
Австрия организует торговую миссию в Азербайджан
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Политика 19:34
ЦБ Азербайджана вновь сохранит учетную ставку на прежнем уровне - российский банк Финансы 19:05
Туркменистан и Катар заинтересованы в наращивании торгово-экономических связей Бизнес 18:32
SOCAR примет участие в строительстве крупнейшего в Швейцарии завода по производству зеленого водорода Энергетика 18:12
Ученому Кямалу Макили-Алиеву вручен орден Международного фонда "Деде Горгуд" (ФОТО) Социум 17:59
В минсвязи Азербайджана рассмотрят проблемы, связанные с интернетом Экономика 17:55
Израиль заинтересован в налаживании долгосрочного сотрудничества с узбекскими производителями текстиля Узбекистан 17:51
Губернатор американского штата Оклахома совершил прогулку по Баку со своей семьей (ФОТО) Общество 17:43
Бакинский метрополитен строит мощную вентиляционную инфраструктуру Транспорт 17:36
Услугами учреждений по соцреабилитации в Азербайджане с начала года воспользовались более 190 человек Общество 17:36
Международные водные инициативы Республики Таджикистан Таджикистан 17:35
Совокупные обязательства азербайджанского Kapital Bank по истечении II квартала увеличились Финансы 17:30
Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд Россия 17:16
В Азербайджане продолжается предоставление автомобилей инвалидам Карабахской войны - агентство Общество 17:15
Активы азербайджанского Kapital Bank по итогам II квартала выросли Финансы 17:14
Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно Ядерная программа 17:11
Министерство в Узбекистане объявило тендер на строительство Тендеры 17:10
Очередной маршрутный автобус в Баку переходит на безналичную оплату проезда Общество 17:10
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:09
В Грузии назвали показатели экспорта в Туркменистан некоторых видов пищевой продукции Бизнес 17:09
Азербайджанский проект "Алагёз" стал победителем питчинга Госагентства Украины по вопросам кино Культура 17:08
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:05
В Азербайджане за сутки выявлены 615 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 181 человек Общество 17:03
Названы суммы пособий в Азербайджане на усыновленных детей Общество 17:03
В ЗАО AzerGold назвали сроки начала производства железной руды на месторождении в Дашкесане Экономика 16:56
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство Энергетика 16:51
Австрия назвала перспективные направления сотрудничества с Азербайджаном в транспортной сфере Транспорт 16:49
В Азербайджане пройдет аукцион произведений искусства Культура 16:43
Экономическое развитие Азербайджана позволило уделить больше внимания армейскому строительству - депутат Политика 16:42
Казахстан и Татарстан обсудили потенциальные проекты в сфере халал-индустрии Бизнес 16:30
Довга, бозбаш, плов… Как директор Православного центра в России готовит азербайджанские блюда (ВИДЕО) Интересное 16:25
Австрия организует торговую миссию в Азербайджан Энергетика 16:23
Названо число усыновленных детей в Азербайджане в I полугодии Общество 16:23
Buta Airways увеличивает количество рейсов в Измир Туризм 16:15
Грузия и Россия рассмотрят возобновление авиационного сообщения Транспорт 16:15
Грузия назвала доход рынков и ярмарок за 2020 год Грузия 16:09
Азербайджанский Kapital Bank завершил II квартал с чистой прибылью Финансы 16:09
Просвещению в области этики и эстетического воспитания необходимо уделять особое внимание – академик Видади Халилов (ФОТО) Социум 16:02
Азербайджан и Туркменистан согласовали дальнейшее сотрудничество по месторождению "Достлуг" Энергетика 16:02
Покупайте TamKart – платите в рассрочку на 24 месяца! Общество 15:59
Казахстан готов расширить экспорт несырьевых товаров в Татарстан Бизнес 15:58
Казахстан и Россия обсуждают «зелёный коридор» для агроэкспресса Энергетика 15:56
В Азербайджане более 5 тыс. членам семей шехидов выданы соответствующие удостоверения Общество 15:56
ЕБРР назвал дату утверждения кредита по проекту для региона Азербайджана Финансы 15:51
Туркменская кофейная продукция экспортирована в Россию Бизнес 15:51
В I полугодии 2021 г. грузоперевозки стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен превысили 90 тыс. тонн Турция 15:46
На уровне рабочих групп согласовано более 40 км госграницы Кыргызстана с Таджикистаном Кыргызстан 15:42
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40% Турция 15:41
Продолжается визит в Азербайджан делегации Национальной гвардии штата Оклахома (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:40
В регионах Азербайджана началось строительство более 460 домов для семей шехидов - агентство Общество 15:39
На капремонт Национального центра гематологии и трансфузиологии выделено 600 тыс. манатов - Распоряжение Политика 15:35
В Азербайджане состоялось заседание Координационной комиссии ведомств, которые будут оказывать услуги семьям шехидов и участникам войны Общество 15:33
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:29
В Узбекистане начато строительство третьей медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината Узбекистан 15:26
ЗАО AzerGold огласило потенциал экономически эффективных руд Дашкесанского месторождения Экономика 15:25
Названо количество переваленных через порты Турции с начала года военных автомобилей Турция 15:23
Число жертв наводнения в Бельгии достигло 42 Европа 15:18
AstraZeneca продолжит добиваться сертификации своей вакцины в США Европа 15:16
Впервые осуществлен обмен почками между донорами и реципиентами в Израиле и ОАЭ Израиль 15:11
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г. Турция 15:04
Между Азербайджаном и Кореей достигнуты некоторые договоренности по проектам реконструкции - посол Экономика 14:59
Порты Турции перевалили почти 15 млн тонн металлургической продукции Турция 14:40
Минэнерго Туркменистана продлило тендер на строительство электростанции Тендеры 14:32
Нас потрясло увиденное в Агдаме - глава Рабочей группы Политика 14:29
Порты Турции перевалили более 1 млн автомобилей в I полугодии Турция 14:21
Землетрясение магнитудой 8,2 у берегов Аляски стало сильнейшим с 1965 года США 14:18
Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе – Песков Политика 14:08
Порты Турции перевалили около 30 млн тонн нефтепродуктов Турция 14:02
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн сельхозпродукции Турция 14:01
Медиаплатформа "Тюркский мир" отныне доступна еще на двух языках Общество 14:00
Минэнерго Украины о работах в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Энергетика 13:58
В Грузии выявлено еще 2796 новых случаев коронавируса Грузия 13:54
Детям шехидов показали интересное театральное представление (ФОТО) Социум 13:52
В Хатаинском районе Баку отремонтирован ряд дорог (ФОТО) Общество 13:49
Межбанк Азербайджана завершил II квартал с чистой прибылью Финансы 13:44
В Иране сдан в эксплуатацию самый длинный тоннель Общество 13:35
Открывшиеся в Израиле представительства Азербайджана - важные платформы для расширения связей - министр Бизнес 13:33
В период оккупации историко-архитектурные памятники Азербайджана подверглись серьезному разрушению - Академия наук Политика 13:25
Спрос банков Азербайджана на валюту сократился более чем на четверть Финансы 13:20
В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы Происшествия 13:18
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 13:14
Турецкая компания построит газопоршневую электростанцию в Хорезмском регионе Узбекистана Энергетика 13:11
Суд в Баку вынес приговор членам армянской диверсионной группы Политика 13:10
Для активизации работы азербайджано-израильской комиссии расширяется база данных и сотрудничества - министр (ФОТО) Бизнес 13:02
7134 метра! Азербайджанец на велосипеде впервые в истории покоряет одну из высочайших вершин Центральной Азии (ФОТО) Путешествия 12:50
Завод в Казахстане закупит насосы Тендеры 12:47
В Азербайджане обнародовано число граждан, которым выплачены соцпособия Общество 12:47
Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе Азербайджана (ФОТО) Политика 12:44
Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 7,5% Кыргызстан 12:43
В Израиле вступили в силу требования "зеленого стандарта" Израиль 12:37
Между Кореей и Азербайджаном открылись новые перспективы экономического сотрудничества - посол Экономика 12:35
Открытие торгпредства Азербайджана в Израиле - историческое событие - посол Бизнес 12:30
В США отменили предупреждение о цунами в Тихом океане после землетрясения у Аляски США 12:25
В Ираке при падении вертолета погибли пять человек Арабские страны 12:24
В Азербайджане тестовые экзамены сегодня сдают более 3 тыс. учителей Общество 12:19
Порты Турции перевалили около 6 млн тонн грузов из Бельгии Турция 12:10
Несмотря на пандемию, торгово-экономические контакты Баку и Минска не прерывались – спикер Бизнес 12:08
В Тель-Авиве открылся офис торгпредства Азербайджана Экономика 12:07
В Азербайджане ожидается повышение температуры воздуха Общество 12:03
AccessBank объявляет тендер Экономика 11:57
Все новости