Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На египетских информационных порталах "Аль-Гарар Аль-Араби" и "Аль-Масий Ахбар Аль-Йом" опубликованы статьи журналистов Беджата Аль-Векиля и Аймана Амера, побывавших в Агдаме. В статьях рассказывается о восстановительных работах, которые ведутся на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, а также об оскверненных и разрушенных армянами мечетях.

Как передает в четверг Trend, в статье Беджат Аль-Векиля предоставлена информация о том, что существовавший в Агдаме "Музей хлеба", аналог которого есть только в Великобритании, и Джума-мечеть, построенная в 1868 году, были разрушены армянскими оккупантами. Автор отметил заявление Президента Азербайджана в ходе поездки в этот город о том, что все исторические и религиозные памятники, мечети будут восстановлены в их прежнем виде. В этом регионе построят «умные села», а также будет введена в эксплуатацию новая 44-километровая дорога Барда-Агдам.

В еще одной статье, вышедшей на египетском информресурсе, цитируются слова, озвученные Президентом Азербайджана на пресс-конференции с главой Евросовета о завершении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Автор подчеркивает, что Президент Ильхам Алиев призвал к установлению мира в регионе. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз готов сыграть позитивную роль в обеспечении прочного мира на Южном Кавказе.

Помимо этого, в статье представлена ​​подробная информация о мечети Юхары Говхарага и других исторических и религиозных памятниках, разрушенных армянами. До внимания арабоязычных читателей доводится, что город Шуша - жемчужина Карабаха, вскоре превратится в один из важнейших центров культуры Азербайджана и исламского мира.

(Перевод: Турал Гараджаев)