Армения не выполняет свои обязательства по международным конвенциям – Омбудсмен Азербайджана

Политика 11 августа 2021 20:40 (UTC+04:00)
Армения не выполняет свои обязательства по международным конвенциям – Омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство Армении не выполняет свои обязательства по международным конвенциям и игнорирует соответствующие нормы. Более подробная информация о таких фактах будет включена в наш следующий отчет. Эта ситуация беспокоит меня как Уполномоченного по правам человека. Считаю, что правительство Армении должно выполнять взятые на себя международные обязательства и отказаться от политики ненависти в отношении азербайджанцев.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, политика ненависти к азербайджанцам, проводимая в Армении на протяжении многих лет, негативно сказывается на психологии членов общества в целом, а особенно детей. Такие шаги военно-политического руководства Армении, которое прививает азербайджанофобию, в частности, армянским детям и вовлекает их в боевые действия, абсолютно недопустимы.

«Конвенция ООН о правах ребенка и Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещают привлекать детей в возрасте до 15 лет к войне и рассматривают данное действие как военное преступление», – сказала Сабина Алиева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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