Позиции Азербайджанской Армии вновь подверглись обстрелу

БАКУ/Trend/ - 20 августа с 18:58 до 23:53 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Йухары Загалы, Гюней и Йухары Шорджа Басаркечярского района, Йухары Мехраб Бердского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабекского района, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, 20 августа с 20:37 до 01:00 21 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из автоматов и пулеметов периодически открывали огонь в направлении позиций подразделений Азербайджанской Армии в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении ведомства.