Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали для нашей страны на летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

Как передает Trend, глава государства в своем Twitter-аккаунте поделился публикацией в связи с этим.

В публикации говорится: «Число золотых медалей, завоеванных нашей командой на летних Паралимпийских играх «Токио-2020», достигло шести. По этому случаю искренне поздравляю Севду Велиеву, Ханым Гусейнову и Гусейна Рагимли, завоевавших очередные золотые медали, и желаю нашей команде новых достижений!».