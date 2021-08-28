Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали для нашей страны на летних Паралимпийских играх «Токио-2020».
Как передает Trend, глава государства в своем Twitter-аккаунте поделился публикацией в связи с этим.
В публикации говорится: «Число золотых медалей, завоеванных нашей командой на летних Паралимпийских играх «Токио-2020», достигло шести. По этому случаю искренне поздравляю Севду Велиеву, Ханым Гусейнову и Гусейна Рагимли, завоевавших очередные золотые медали, и желаю нашей команде новых достижений!».
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