Франция поддерживает МККК в поиске пропавших без вести в Первой карабахской войне – посол
БАКУ /Trend/ - Франция выделила более полумиллиона евро на поиск азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны.
Как передает во вторник Trend, об этом сообщил посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.
«В 2021 году Франция внесла более полумиллиона евро в виде добровольных взносов в Международный комитет Красного Креста для его работы по поиску почти 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой карабахской войны», – написал он.
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