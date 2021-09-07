Франция поддерживает МККК в поиске пропавших без вести в Первой карабахской войне – посол

БАКУ /Trend/ - Франция выделила более полумиллиона евро на поиск азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.

«В 2021 году Франция внесла более полумиллиона евро в виде добровольных взносов в Международный комитет Красного Креста для его работы по поиску почти 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой карабахской войны», – написал он.