Хроника 44-дневной Отечественной войны: 2 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, позднее названную «Железный кулак». Отечественная война, продолжившаяся 44 дня, завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и восстановлением нашей территориальной целостности.

Trend представляет хронику Отечественной войны.

- 2 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира». Глава государства в очередной раз отстояв справедливую позицию нашей страны в международных СМИ, проинформировал мировую общественность о причинах Второй Карабахской войны и последней ситуации в регионе.

- Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на различных направлениях фронта. Войска Азербайджана в направлении Агдере освободили командные высоты армян непосредственной близи Мадагиза (ныне Суговушан) и взяли этот пункт под контроль. С 00:00 часов до 07:00 часов было уничтожено 5 единиц броневой и автомобильной техники, 3 инфраструктурных объекта и большое количество личного состава ВС Армении. Армянские добровольцы, прибывшие из Армении на оккупированные территории Азербайджана, испугавшись напряженных боев и больших потерь, под разными предлогами отказывались воевать.

- Армения подвергла артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. Села Хындырыстан, Алибейли, Ахмедагалы и Сафарли Агдамского района Азербайджана были подвергнуты интенсивному артобстрелу со стороны ВС Армении.

- Министерство обороны Азербайджана представило новые кадры с боевых действий. Были уничтожены живая сила и техника ВС Армении.

- Армянские ВС нанесли удары по зданию детского сада в поселке Шырахарх в городе Тертер.

- Армянские вооруженные соединения обстреляли азербайджанских журналистов. Журналисты подверглись артиллерийскому обстрелу на линии фронта. Журналисты, которые снимали обстрелянные армянскими ВС населенные пункты, неожиданно подверглись обстрелу.

- Между армянскими солдатами произошла перестрелка. На Мадагизе (ныне Суговушан) произошла перестрелка между солдатами 6-го мотострелкового полка Вооруженных сил Армении, которые отступили в ходе ночных боев.

- Уничтожена бронетехника и объекты снабжения ВС Армении.

- ВС Армении выпустили по Шамкиру около 10 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У".

- Боевое знамя 193-го сводного воздушного десантно-штурмового батальона и большое количество вооружения и техники Вооруженных сил Армении были захвачены в качестве трофея. Был взорван полевой пункт управления ВС Армении, уничтожено еще несколько сил и военной техники армянских ВС.