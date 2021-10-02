СГБ Азербайджана сообщила об аресте гражданина, осуществлявшего шпионаж в пользу Армении
БАКУ /Trend/ - Арестовано лицо, осуществлявшее шпионаж в пользу Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
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