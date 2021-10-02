СГБ Азербайджана сообщила об аресте гражданина за шпионаж в пользу Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Арестован гражданин, осуществлявший шпионаж в пользу Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В информации отмечается, что СГБ продолжает проводить комплексные мероприятия по своевременному выявлению и предотвращению угрозы интересам национальной безопасности Азербайджана, разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Закиев Айдын Заки оглу, 1970 года рождения, осуществлял шпионаж в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, оказывал содействие армянским спецслужбам в проведении враждебной деятельности против нашей страны.

Также было установлено, что он получил задание привлечь других лиц к секретному сотрудничеству с армянскими спецслужбами. А.Закиев был арестован, а его преступные действия - пресечены.

В ходе расследования было установлено, что А.Закиев после того, как дал согласие на сотрудничество со спецслужбами Армении, в соответствии с договоренностью и через находившихся на территории третьей страны посредников, получал задания и выполнял их поручения. Он, в частности, передал информацию о комплектовании личного состава ВС Азербайджана, содействовал армянским спецслужбам в целенаправленном распространении недостоверной информации, рассчитанной на разжигание в Азербайджане противостояния на этнической почве.

А.Закиев привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК и арестован по решению суда.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)