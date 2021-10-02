Президент Ильхам Алиев: Невозможно вернуться к вопросу статуса Карабаха. Статуса нет, и все должны забыть об этом вопросе

БАКУ /Trend/ - Невозможно вернуться к вопросу статуса Карабаха. Статуса нет, и все должны забыть об этом вопросе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.