Президент Ильхам Алиев: Если Армения проявит добрые намерения, мы дадим адекватный ответ

Политика 2 октября 2021 12:34 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если Армения проявит добрые намерения, мы дадим адекватный ответ

БАКУ /Trend/ - Если Армения проявит добрые намерения, мы дадим адекватный ответ.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

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