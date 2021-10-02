Президент Ильхам Алиев: После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности

БАКУ /Trend/ - После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.