Президент Ильхам Алиев: Если мы будем укреплять взаимную торговлю, уделять внимание позитивной динамике, наш регион превратится из пространства напряженности в регион стабильности и мира

БАКУ /Trend/ - Если мы будем укреплять взаимную торговлю, уделять внимание позитивной динамике, наш регион превратится из пространства напряженности в регион стабильности и мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.