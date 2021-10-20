Посол Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты королю Бельгии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский посол Вагиф Садыгов 19 октября вручил верительные грамоты королю Бельгии Филиппу.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана, король Бельгии поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Посол Вагиф Садыгов передал королю Филиппу искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Ильхама Алиева. Король Филипп в свою очередь попросил посла передать его искренние приветствия Президенту Азербайджана.

Вагиф Садыгов проинформировал короля Филиппа о масштабных работах по восстановлению на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, нацеленности страны на нормализацию отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права.

Также дипломат рассказал об энергетической политике Азербайджана и сотрудничестве с ЕС, важности дальнейшего развития сотрудничества с бизнес-сообществом Бельгии.

Король Филипп с удовлетворением отметил встречи с главой азербайджанского государства.