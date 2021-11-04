Самое важное сегодня - найти способы построения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - Секута

БАКУ /Trend/ - Самое важное в послевоенный период - это найти пути построения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал в четверг журналистам бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Trend.

По его словам, на протяжении долгого времени в отношениях между двумя этими странами были задействованы медиаторы.

«Но все изменилось в прошлом году, когда Азербайджан одержал важную победу во второй Карабахской войне. Значительные изменения, произошедшие по ее итогам, коснулись всего региона в целом. Все стратегические последствия этой важной победы еще предстоит рассмотреть», - сказал Секута.

«Важно осознанно подойти к вопросу построения дальнейших отношений», - отметил он.