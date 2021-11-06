Необходимо обеспечить продолжительные переговоры между Азербайджаном и Арменией - Роберт Секута

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить продолжительные переговоры между Азербайджаном и Арменией, и мы должны поддержать этот процесс.

Об этом сказал в субботу экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

"В прошлом году Азербайджан восстановил контроль над своими исконными территориями. Азербайджан имеет весомый авторитет в регионе", - сказал Секута.

Он напомнил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией пока не подписан.

"Думаю, с точки зрения развития региона Южного Кавказа на Азербайджане и Армении лежит большая ответственность. Для продвижения этого процесса мы должны оказать помощь обеим странам", - сказал экс-посол.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)