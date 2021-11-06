Зангезурский коридор – необратимая реальность Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - После победы Азербайджана во второй Карабахской войне в регионе сформировались новые реалии. Одним из их важных элементов является Зангезурский коридор. Хотя вопрос о коридоре оставался актуальным и в советское время, руководство Армении препятствовало его открытию. А нынешняя ситуация, созданная Азербайджаном в регионе, сделала открытие этого коридора реальностью. Реализация Зангезурского коридора - один из важных проектов для развития региона в целом. Зангезурский коридор не только позволит восстановить дорогу между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но также даст возможность всем странам региона воспользоваться его преимуществами.

Как сказал Trend российский экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, Зангезурский коридор важен как для Азербайджана, так и для Армении. Он позволит Армении реализовать свой потенциал в транзитной экономике, считает эксперт.

По его словам, Армения нуждается в активизации и упрощении экономических связей с соседними странами.

"Обеспечив работу одного коридора, можно будет встраиваться в иные программы, создавать и инициировать их. То есть работать над тем, чтобы экономика Армении была в большей степени включена в интеграционные и торговые процессы в Евразии", - сказал Колташов.

По мнению эксперта, открытие Зангезурского коридора даст Армении ряд преимуществ.

"То, что транзит дает возможности выгоды – это факт. Транзитные экономики всегда имели больше шансов на развитие. Транзит позволяет получить дополнительные возможности в связи с тем, что через территорию проходят потоки людей и грузов. И для Армении было бы выгодно, чтобы эти потоки оказывались как можно большими. Зангезурский коридор предполагает, что там будут парковки, автозаправки, ремонтные мастерские, магазины, кафе, если поток грузов будет большим, а он, несомненно, будет нарастать. Для экономики Армении с ее массой проблем - это одна из новых возможностей ", - сказал Колташов.

Эксперт также подчеркнул, что для Армении на первом месте должны быть экономические интересы, а уже потом - вопросы политических отношений.

Известный украинский эксперт - экономист Александр Охрименко отмечает, что в Армении есть политики, которые хотят продолжения конфронтации и запуск Зангезурского коридора воспринимают как "предательство".

"И это самая главная проблема, когда политические интриги и склоки не дают решить проблемы этого региона, даже если с точки зрения экономики решения лежат на поверхности", - считает эксперт.

Охрименко рассматривает роль Зангезурского коридора как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики.

По его мнению, с экономической точки зрения, действительно, Зангезурский коридор нужен экономике Армении и поможет ей пережить кризис, связанный с коронавирусом.

Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и восстановления промышленных предприятий. Этот коридор создаст большие возможности для Азербайджана, Турции и Армении в сфере восстановления экономических связей. В частности, Зангезурский коридор поможет Армении интегрироваться в региональную экономику. В целом открытие коммуникаций и налаживание экономических связей в регионе - главные факторы, которые будут способствовать установлению мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)